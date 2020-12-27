Meclis ne zaman açılacak? TBMM Genel Kurulu 1 aylık tatile girdi!

Yoğun çalışma temposunun ardından TBMM Genel Kurulu, 27 Aralık gecesi tatile girdi. Çalışmalarına 1 aylık ara veren Genel Kurul, 26 Ocak 2021 tarihinde yeniden açılacak. TBMM çalışmalarına yeni yılın ilk ayında yeninden başlayacak.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda Kitle İmha Silahlarının yayılmasının Finansmanın Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi. 367 milletvekili oy kullandı. 254 kabul, 113 red oyu kullanıldı.

Teklif görüşmelerinin ardından TBMM tatile girdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Genel Kurulu’nun 26 Ocak 2021 tarihinde açılacağını açıkladı.

Bilgiç, teklifin yasalaşmasının ardından, birleşimi, 26 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM HAKKINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır.