Meclis merkezli çözümün tarafıyız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen ‘Emek Örgütleri Buluşması’nda şunları söyledi: “Erdoğan bugün kürsüdeydi, Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirdi ve sahiplendi. Bahçeli’nin tutumunu överken her sözünün altına da imza atmıştır. Erdoğan’ın pozisyonu Bahçeli ile aynı pozisyondur. Bana da teşekkür etmiş. Hani bazen derler ya, beni bir kişi anladı o da yanlış anladı. Milyonlar anladı sen anlayamamışsın.

ADRES MECLİS’TİR

Teşekkür kıymetli, ben de isterim teşekkür etmek. Ama bir kişinin meselesini o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip, getirip de Meclis’te konuşturup bir meseleyi kökünden halledeceğini düşünen önerme eksik ve felaket üretecek bir önermedir. Ben, Türkiye’de Kürtler sorunum var diyorsa vardır noktasındayım. Hiçbir parti dışlanmadan demokrasi eksenli çözüm üretilmeli noktasındayım. Ben Meclis’i adres gösteriyorum, Devlet Bey ve sen, Öcalan’a adres diye Meclis’i gösteriyorsun.

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BENİ ANLAMAMIŞSINIZ

Benim tutumum şudur. Silah bırakılacaksa, kan akmayacaksa, annelerin gözyaşı dinecekse kim konuşacaksa konuşsun, her aktörün görüşü alınsın ama bir aktörü aktörleştirip bir sorunu yok sayarsanız bana teşekkür etmeniz sadece ya beni dinlemediğinizi ya anlamadığınızı ya da benim ortaya koyduğum net perspektif yerine Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi, geçmişte de anlaştığınızı falan gösterir. Bu demokratik değil, bu doğru da değil. Meclis’in merkezde olduğu şeffaf, adil ve toplumsal mutabakata dayalı bir çözümün tarafıyız. Gerekli olan cesaret budur.



TEŞEKKÜR EDECEKSENİZ

Kabalık etmeyeceğim, etmemek gerekir siyasette, her teşekkürün bir değeri vardır ama bu teşekkür yanlış zeminde ve yanlış biçimde yapılan bir teşekkürdür. Bana teşekkür edecekseniz bu işi Meclis’e alalım, milleti dinleyelim, milletin vekillerini odağa alalım, devletin bilgilerini milletin desteğini her aktörün sözünün kıymetini değerlendirelim, bu işi çözelim.”