Meclis lokantasındaki tacizde 4 sanığa ceza 1 sanığa beraat

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Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü karar duruşmasında sanıklar Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven, Ramazan Çetin ile taraf avukatları ve müşteki aileleri hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının sanıkların üzerlerine atılı suçlamalardan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada son sözlerini alınan sanıklardan Uğurlu, “İftiraya maruz kaldım” derken, Beşlioğlu da “Ben cinsel bir amaçla mesaj atmadım. Attığım mesajlar bellidir” diye konuştu. Sanık Güner ise “Bazı mesajlar vardı. Kendisinin de bana olan mesajları vardır. Adaletinize güveniyorum” dedi. Sanıklar Çetin ve Seven de beraatlarını istedi. Müşteki E.D. ise “Sanıklar iftira atıldığını söylüyorlar. Asla mahkeme koridorlarına çıkacak insanlar değiliz. Şikâyetim devam ediyor. Benim çocuğum sessiz sakindir. Şikâyetim devam ediyor” dedi. Mahkeme, sanıklardan Durmuş Uğurlu’ya ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 6 yıl 16 ay 3 gün hapis cezasına hükmederken, sanık Seven’e ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Halil İlker Güner’i de ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. İbrahim Beşlioğlu hakkında da da ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına hükmedildi. Sanık Ramazan Çetin ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirildi.