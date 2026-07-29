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Meclis lokantasındaki taciz davasında gerekçeli karar açıklandı

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#Meclis Lokantası#Taciz#Gerekçeli Karar
Meclis lokantasındaki taciz davasında gerekçeli karar açıklandı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

TBMM lokantasında staj yapan lise öğrencilerine yönelik sarkıntılık ve taciz iddiasıyla açılan davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.

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Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, lokanta çalışanı 5 sanıktan 4’üne “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 2 yıl 3 ay ile 7 yıl 4 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verirken, 1 sanığı da beraat ettirmişti.
Gerekçeli kararda, sanıklara ceza verilirken “suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü saik, sanığın Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanı olması, suçun birden fazla nitelikli hal ile işlenmesi” göz önüne alınarak temel ceza tayin edilirken “alt sınırdan bir miktar uzaklaşılması yoluna” gidildiği anlatıldı. Sanıkların kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanması suretiyle eğitici yükümlülüğü bulunması ve suçu birden fazla işlemesi nedeniyle de zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak verilen cezaların artırıldığı belirtildi. Sabıka kaydı bulunmayan sanıklara “cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak” iyi hal indirimi yapıldığı aktarıldı. Gerekçeli kararda Adil Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nce düzenlenen sosyal inceleme raporlarına da yer verildi. Raporda mağdur çocuklardan S.U.’nun maruz kaldığı eylemlerden sonra “erkeklere karşı güvensizlik ve tiksinti duygusu” geliştirdiği, olayın aşçılık mesleğinden vazgeçmesine neden olduğu ifadeleri de yer aldı.

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#Meclis Lokantası#Taciz#Gerekçeli Karar

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