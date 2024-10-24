Meclis lanetledi: Teröre karşı tek yürek

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-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir.

-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı şekilde sürdüreceğiz.

-Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız. Bu yapılanların acısını, misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin.

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-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör saldırısını lanetliyoruz. Terörle mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz.

-İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum.

-Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

-DEM Parti Grup Başkanı Sezai Temelli: Türkiye toplumu barışı beklerken bunun yaşanması manidardır. Zamanlaması manidar, provokasyon her tarafından belli olmakta. Bu olayı kınıyorum.