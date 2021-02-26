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Haber Giriş: 26.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis kuraklığı araştıracak

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Meclis kuraklığı araştıracak
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KURAKLIK ve iklim değişikliği konusunda daha önceden de verilen araştırma önergeleri dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Tüm partilerin uzlaşmasıyla araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, su kaynakları, kuraklık ve iklim değişikliğini araştırarak önlemlerle ilgili öneriler hazırlayacak.

Genel Kurul’da konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı susuzluk çektiğini vurgulayarak “Türkiye’de son 50 yılda 36 göl kurumuştur. Uzmanlar, yeterince yağış olmaması durumunda 2021 yılının 2020 yılından daha kurak geçeceğini belirtmektedirler” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da “Çevre politikalarını merkeze almanın ve aslında yeşil bir büyüme stratejisini merkeze almanın gerekli olduğu bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı. 

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