Meclis kuraklığı araştıracak

Genel Kurul’da konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı susuzluk çektiğini vurgulayarak “Türkiye’de son 50 yılda 36 göl kurumuştur. Uzmanlar, yeterince yağış olmaması durumunda 2021 yılının 2020 yılından daha kurak geçeceğini belirtmektedirler” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da “Çevre politikalarını merkeze almanın ve aslında yeşil bir büyüme stratejisini merkeze almanın gerekli olduğu bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.