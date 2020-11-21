‘Meclis kulisleri amele kahvesi gibi oluyor‘

Meclis Sağlık Komisyonu, koronavirüs bulaşan milletvekili sayısının 80’i geçmesi üzerine TBMM yerleşkesi için yeni önlemler reçetesi hazırladı. Komisyonun tavsiyeleri Meclis Başkanlığı’nca uygulanırsa, Üyeler Lokantası kapatılarak milletvekillerine de personel gibi paketli kumanya dağıtılacak. Komisyonlar ile Genel Kurul’a katılımda HES kodu istenecek.

KURALLAR İYİ ANLATILSIN

Komisyonda belirlenen parti temsilcileri salı günü önlemler taslağına son şeklini verecek. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, önerilerini şöyle sıraladı: “Meclis Genel Kurulu’nda havalandırma iyi yapılsın. Kapılardan sıkışık çıkılmasın. Maskesiz konuşulmasın. Maskenin kalitesi üzerinde özellikle bir kere daha durulsun. Maskenin nasıl kullanılacağı bütün Meclis çalışanlarına ve milletvekillerine iyi anlatılsın, öğretilsin. Ziyaretçi girişleri yasak ama maalesef deliniyor. Hassasiyetle buna mani olunsun.

ÖNCEDEN UZLAŞI SAĞLANSIN

Yemek ve diğer ikramlar kulislerde kısıtlansın. Meclis (Üyeler) Lokantası’nda da pakete geçilsin; buna yüzde 100 katılıyorum. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi sağlansın. Belki bir fırsat olur hepimiz için. Gece belli saatten sonra çalışma gerçekten sağlıksız. Servis araçlarının kalabalık olmaması sağlansın.

VEKİLE HES KODU

Dijital para kullanalım, mümkün olduğu kadar parayla bulaşmayı önlemek için. HES kodu milletvekilleri için de kullanılsın. Milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğu için kimse dokunamıyor ama en azından milletvekiline bildirilmesi lazım.

ÖZEL FİLYASYON EKİBİ

İş sağlığı hizmeti alınsın. Meclis’e ait bir filyasyon mekanizması oluşturulsun. Ayrıca, komisyondan her partiden birer üye bu filyasyon mekanizmasını kendi gruplarına sağlamak üzere irtibat halinde olsun. Bölgelerden dönen milletvekili test yapılması için uyarılsın. Kulisler, komisyon toplantıları ve diğer kapalı ortamlardaki kurallar net olarak belirlenip uygulamaya geçilsin. Çalışanlar her hafta test yaptırsın, milletvekilleri dahil olmak üzere. Belirtisi olup da test sonucu çıkmayan personel bu sürede çalıştırılmasın. Kulislerimiz de amele kahvesi gibi oluyor. Kalabalık biçimde mecbursunuz oturmaya, çünkü yoklama istenecek, koşturmanız lazım.”

ZİYARETÇİYE HES ŞARTI

TBMM'ye girişlerde dünden itibaren HES kodu uygulamasına geçildi. Genel Kurul çalışmalarının yapılmadığı günler için randevu verilecek ziyaretçiler, HES koduyla “risksiz” oldukları görülünce içeri alınacak.