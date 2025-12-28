Meclis Komisyonu’nun ‘Kartalkaya’ raporu: Otellerde ‘sigara içilen oda’ olmasın

Haberin Devamı

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Kartalkaya’daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Dört aylık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan rapor, dört bölümden ve 310 sayfadan oluşuyor. Komisyonun gerçekleştirdiği 17 toplantıda, 14 kamu kurum ve kuruluşu ile 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve hayatını kaybedenlerin yakınları dinlendi.

DEDEKTÖRLER KAPATILIYOR

Beş ana konuda, 18 başlıkta öneriler sunan komisyon, otellerde sigara içilen oda uygulamasının kaldırılmasını da önerdi. Otelcilik hizmeti sunan birçok işletmede halen tütün ürünleri tüketilen oda uygulamasının bulunduğu hatırlatılan raporda şöyle denildi: “Söz konusu uygulamanın odalardaki duman detektörlerinin devre dışı bırakılmasının başlıca nedeni olduğu anlaşılmaktadır. Otelcilik hizmeti sunan işletmelerde sigaralı ve sigarasız oda ayrımına son verilerek, otel yönetimince belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanımının tamamen önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu çerçevede, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan otelcilik hizmeti sunulan işletmelerde tütün ürünleri tüketen müşteriler için özel odalar oluşturulabileceğine ilişkin düzenleme değiştirilmelidir.”Raporda ayrıca konut amaçlı binaların zemin katlarının işyeri olarak kullanılmasına yönelik de “Konut amaçlı binaların zemin katlarına binanın yangın yükünü ve riskini artırmayacak nitelikteki işyerlerinin açılmasına izin verilmeli ve bu amaca uygun mevzuat düzenlemesi hayata geçirilmelidir” denildi.

KOMİSYONUN ÖNERİLERİ

Komisyonun beş ana konuda, 18 başlıkta sunduğu önerilerden bazıları şöyle:

* İtfaiye raporları için makul bir geçerlilik ve yenilenme süresi belirlenmeli.

* İtfaiye denetimini etkin hale getirmek amacıyla mevzuatta düzenlemeler yapılmalı.

* Konaklama tesislerinde yangın riski arz eden LPG ve LNG tank ve tesisatlarına ilişkin proje, montaj, bakım ve periyodik kontrol süreçlerine dair açık düzenlemeler yapılmalı.

* Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in ‘Denetim’ başlıklı 131’inci maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarının denetim yetki ve sorumluluğu konusunda tereddüde yer vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli.

* Belirli kriterler özelinde belirlenecek binalarda; yangın ikaz sistem panoları, yangın panelleri itfaiye teşkilatına bağlanarak herhangi bir yangın ihbar ve ikazının kullanıcının onayına bağlı olmadan, itfaiyeye doğrudan, en kısa sürede ulaşması sağlanmalı.

* Turizm bölgelerinde, otel veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda dönemsel itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulmalı.

* İtfaiye hizmetlerinin bağlı olacağı düzenleyici ve denetleyici bir çatı kuruluşu oluşturulmalı veya mevcut bir kuruluş bünyesine alınmalı.