Meclis komisyonu haftaya

Haberin Devamı

MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyona katılmayı kabul eden partilere üyeleri bildirmeleri için çarşamba günü davette bulunacak.

Grubu olanlardan İYİ Parti dışındaki 5 parti (AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, YYP) komisyona üye verecek. Grubu olmayıp Meclis’te temsil edilen partilerden de 1’er üye alınacağı belirtildi. Bu durumda komisyonun 35-40 arası üyeden oluşması bekleniyor. AK Parti yönetimi, soruşturmalardan kaynaklı gerilime karşın CHP yönetiminin “terörsüz Türkiye” girişimindeki yaklaşımından memnuniyet duyuyor. DEM Parti ve MHP de CHP’nin komisyonda temsilinin sürecin işleyişi açısından önemli görüyor.

Komisyon, Meclis İçtüzüğü’nde düzenlenen daimi bir ihtisas heyeti olmayacak. Grup yöneticilerinin imzalayacağı bir protokolle “komisyonun yetkisi, karar alma yöntemi ve süresini” belirleyebileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

KARARLARI ÖNERİ NİTELİĞİNDE

Komisyonun, önemli konularda salt çoğunluğun da üstünde “nitelikli çoğunluk” ile karar alması öngörülüyor. İçtüzüğe dayalı bir yapı olmayacağından komisyonun kararları yürütme, yasama ve partilere “öneri” niteliğinde olacak. Ancak geniş uzlaşmaya dayanan önerilerin hızla hayata geçirilmesi söz konusu olabilecek.

HEPSİNE YASA GEREKMİYOR

Irak’ın kuzeyindeki dağlarda 100 civarında kampı olan PKK’lıların silah bırakma sürecinin 2 ila 5 ayda tamamlanması bekleniyor. Meclis komisyonu da bu arada, örgüt üyeliğini bırakanların sosyal hayata katılımı, soruşturma muafiyetleri ve diğer iyi niyet adımlarının nasıl atılacağına dair yol haritası çıkaracak. Eski HDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile eski milletvekili Leyla Güven gibi bazı tutukluların tahliyesi için yasalar beklenmeyebilir. Demirtaş ve arkadaşlarına, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin lehlerine verdiği kararların uygulanmasıyla tahliye kapısı açılabilir. Hasta ve yaşlılar için de cezaevlerinin idari gözlem ve denetimli serbestlik kurulları kararlarıyla tahliye olabilecek.