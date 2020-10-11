Meclis karar aşamasında

Bunlardan ilki CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına göre hangi işlemin yapılacağı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yerel mahkeme kararını beklemeden yana olduğu belirtiliyor. Diğer konusu ise pandemideki çalışma sistemi. Kısa çalışma ve nöbetleşe çalışma yöntemlerinden birinin uygulanması tartışılırken, siyasiler, Genel Kurul’un haftada iki gün toplanmasını önermişti. Başkanlığın önümüzdeki günlerde Meclis’in daha verimli çalışmasıyla ilgili içtüzük çalışmalarını da yeniden gündeme getireceği belirtiliyor.