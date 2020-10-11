MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeclis karar aşamasında
GeriGündem Meclis karar aşamasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis karar aşamasında

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Meclis karar aşamasında
Abone Olgoogle-news

TBMM Başkanlığı’nı, önümüzdeki günlerde önemli kararlar bekliyor.

Bunlardan ilki CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararına göre hangi işlemin yapılacağı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yerel mahkeme kararını beklemeden yana olduğu belirtiliyor. Diğer konusu ise pandemideki çalışma sistemi. Kısa çalışma ve nöbetleşe çalışma yöntemlerinden birinin uygulanması tartışılırken, siyasiler, Genel Kurul’un haftada iki gün toplanmasını önermişti. Başkanlığın önümüzdeki günlerde Meclis’in daha verimli çalışmasıyla ilgili içtüzük çalışmalarını da yeniden gündeme getireceği belirtiliyor.

False
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle