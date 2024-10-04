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Meclis İsrail’i gizli oturumda görüşecek

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#Meclis#İsrail#Gizli Oturum
Meclis İsrail’i gizli oturumda görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

TBMM, Gazze’nin ardından Lübnan’a saldıran İsrail’in yayılmacı eylemlerini gizli oturumda görüşecek.

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Meclis’te dün Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak basın toplantısında soru üzerine şunları söyledi:

BAKANLAR BİLGİ VERECEK

“Meclis’te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla Meclis’te; ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye’nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme için değil gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur.”

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#Meclis#İsrail#Gizli Oturum

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