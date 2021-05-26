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Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis HSK’nın 7 üyesini seçti

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Meclis HSK’nın 7 üyesini seçti

TBMM Genel Kurulu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yedi yeni üyesini seçti.

Dört yıl görev alacak yeni üyeler Ergün Şahin, Ömür Topaç, Sinan Esen, Aysel Demirel, Cumhur Şahin, Bilal Temel ve Hamit Kocabey oldu. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, 20 Mayıs’ta yedi HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere seçime giren 114 aday adaydan, 21’ini aday olarak belirlemişti. Genel Kurul, dün bu 21 aday arasından HSK’nın yedi yeni üyesini oyladı.

DÖRT YIL GÖREV YAPACAKLAR

Seçimde Cumhur İttifakı dört, Millet İttifakı üç üyede belirleyici oldu. Adaylar, gizli olarak yapılan birinci oylamada Anayasa’da öngörülen üçte iki oy çoğunluğunu sağlayıp HSK üyeleri seçildiler. Üyeler dört yıl görev yapacak.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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