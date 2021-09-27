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Meclis hızlı başlayacak! Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...

#TBMM#Seçim Barajı#Paris İklim Anlaşması
Meclis hızlı başlayacak Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...
Turan Yılmaz

1 Ekim’de açılacak Meclis’i yeni dönemde yoğun bir gündem bekliyor: Bütçe, Paris İklim Anlaşması, sosyal medya düzenlemesi, seçim barajı...

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Meclis, 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama dönemi mesaisine 1 Ekim Cuma günü başlayacak. İlk tören Atatürk Anıtı’nda yapılacak. Meclis Genel Kurulu da saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genel Kurul’da yemin edecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Meclis, asıl mesaisine ise 5 Ekim Salı günü partilerin grup toplantılarıyla birlikte start verecek. Meclis’i bu yeni dönemde, doğal afetler, yeni anayasa ve erken seçim talepleri, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler, “Kürt sorunu”, ev kiraları ve öğrenci yurtları gibi tartışmaların yanı sıra geniş toplum kesimlerini ilgilendiren önemli yasal düzenlemeler nedeniyle yoğun ve sıcak bir gündem bekliyor.

BÜTÇE İÇİN UZUN MESAİ

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- Meclis’in yıl başına kadar en yoğun ve uzun mesailerinden biri bütçe olacak. 2022 yılı merkezi yönetim bütçe yasa teklifi 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulacak.

5 maddede Paris İklim Anlaşması

İlgili Haber:5 maddede Paris İklim Anlaşması

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi sırasında açıkladığı Paris İklim Anlaşması da Meclis’in öncelikli gündeminde yer alacak. İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması’nın ekim ayı içinde Meclis’in onayına sunulması planlanıyor. Küresel önemiyle dikkat çeken anlaşmayı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050’ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

- Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifinin de yine açılır açılmaz Meclis’e sunulması bekleniyor. Kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunmasına yönelik gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenlemeler getirileceği kaydediliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’

İlgili Haber:Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: ‘Sosyal medya düzenlemesi şart’

FUTBOLA MALİ ŞEFFAFLIK

- Yeni dönemin sıcak gündem başlıklarından biri de özellikle futbol kulüplerini yakından ilgilendirecek yasal düzenleme olacak. Hazırlıkları süren çalışmaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor.

SEÇİM BARAJI İNECEK

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- Seçim yasalarında yapılacak değişiklikle yüzde 10’luk seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi ve seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi gibi önemli düzenlemeler içeren yasa teklifi de sıcak başlıklar arasında yer alacak.

- Yargı Reformu Strateji Eylem Planı’nın kapsamındaki yeni yargı reformu paketi ile psikologluk mesleğinin uygulamalarındaki gerekliliklerin kanunlarla belirlenmesine yönelik düzenlemenin Meclis’e sunulması bekleniyor.

Seçim barajı yüzde 7 olarak netleşti

İlgili Haber:Seçim barajı yüzde 7 olarak netleşti

GENEL KURUL YENİLENDİ

Meclis'te Genel Kurul salonu da yaz tatili sırasında kapsamlı bir tadilattan geçirilerek yenilendi. Milletvekili sıraları onarılırken zemine elektronik sistem altyapısı döşendi. Gerilimli oturumlarda sıra kapaklarına vurulması sonucu bozulan elektronik oylama ve ses sistemleri yenilendi.

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Meclis hızlı başlayacak Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...

Yeni sistemde vekillerin, sıraların üzerindeki oylama ve yoklama panellerini, tüm bilgilerinin İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı, parmak izlerinin de yüklendiği özel çipli kimlik kartlarıyla açabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca milletvekilleri istedikleri belgelere sıralarında yer alan dijital sistemden ulaşabilecek.

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#TBMM#Seçim Barajı#Paris İklim Anlaşması