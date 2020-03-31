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DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Meclis Hastanesi doktorunun testi pozitif çıktı

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Meclis Hastanesi doktorunun testi pozitif çıktı
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TBMM Başkanlığı’nca, Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

 

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denildi.

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