Meclis feshi konuştu

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Genel Kurul’da söz alan milletvekilleri özetle şunları aktardı:

Cevahir Asuman Yazmacı (AK Parti Şanlıurfa): Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin devlet adamlığı yaklaşımıyla Türkiye 40 yıllık ağır bir yükten kurtulma sürecine girmiştir. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı yıllardır süren acıların, gözyaşlarının ve kayıpların ardından milletimizin hak ettiği huzur ve kardeşlik iklimine kavuşması açısından tarihî bir adımdır.

KARDEŞÇE YAŞADIK

Yıldız Konal Süslü (AK Parti İstanbul): Biz, bu topraklarda yüzyıllardır omuz omuza kardeşçe yaşadık. Bizi bölmek isteyenlere inat daha çok kenetlenmeli, daha çok kucaklaşmalıyız. Bu topraklarda Mevlana’nın hoşgörüsünü, Hacı Bektaş’ın sevgisini, Yunus’un dilini, Ahmed-i Hani’nin dizelerinde yankılanan hikmeti taşıyan, aynı türkülerde ağlayan, aynı sofralarda ekmeğini paylaşan, aynı duaya ‘Âmin’ diyenlerin vatanıdır.

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İnan Akgün Alp (CHP Kars): Biz yıllardır ‘Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği’ diye slogan attık. Bugün ülkemizde bir barış umudu yeşermiştir. Önümüzdeki dönemde Kürtlerin eşit ve onurlu bir yurttaş olarak var olmalarını, devletimizin de güvenlik ve bölünme kaygısı olmaksızın demokratik bir Cumhuriyet olarak yaşamasını sağlayacak adımlar atmaları 28’inci Dönem Meclisimizin temel görevidir.

Filiz Kılıç (MHP Grup Başkanvekili): Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli devletin bekasına, milletin huzuruna ve vatanın bölünmez bütünlüğüne olan sadakatiyle Türkiye’nin zor dönemlerinde irade koyan, milletin hissiyatına tercüman olan bir liderdir. Onun kararlı duruşu sadece bugünü değil yarını da şekillendirmektedir. Kardeşliğimizin harcı sağlam, birliğimizin temeli derindir. Bu topraklarda ne ayrılığa ne de teröre geçit vardır; birlikte başaracağız, birlikte yükseleceğiz.

Turhan Çömez (İYİ Parti Grup Başkanvekili): İstisnasız hepimiz terörsüz Türkiye’nin yanındayız ve yanında olmamız lazım. Biz parti olarak sadece ‘terörsüz Türkiye’ demiyoruz, aynı zamanda ‘teröristsiz Türkiye’ diyoruz ve bunu savunuyoruz. Bu vesileyle, terörle arasına mesafeyi koyamayan, terörden medet uman, teröre destek olan, terörün yanında olan, terörü arkasına alan hangi unsur olursa olsun içeride ve dışarıda lanetliyorum ve kınıyorum.

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TARİHSEL SORUMLULUK

Gülüstan Kılıç Koçyiğit (DEM Parti Grup Başkanvekili): Ülke tarihinde hiç olmadığımız kadar çözüme ve toplumsal barışa yakınız. Her birimizin tarihsel bir sorumluluğu ve rolü bulunmaktadır. Kürt sorununun çözümü de Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesi de hepimizin ortak amacı ve sorumluluğu olmak durumundadır. Bu Meclis 85 milyonu temsil ediyor, o hâlde çözümün ve barışın dili de ilk önce buradan kurulmalıdır. Meclis’in gerçekten üzerine düşen sorumluluğu yapmak için de kolları sıvaması ve süreci başlatması gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor.

Bülent Kaya (Yeni Yol Grup Başkanı): Türkiye’de yaklaşık elli yıldır dönem dönem dozajı artıp azalsa bile devam eden bir silahlı örgütün silah bıraktığını açıklaması elbette bu ülke açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak bu kararla her şeyin güllük gülistanlık olduğunu beklemek, her şeye oldubitti gözüyle bakmak fazla iyimserlik olur.