MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeclis, Faraday Kafesi ile korunuyor
GeriGündem Meclis, Faraday Kafesi ile korunuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis, Faraday Kafesi ile korunuyor

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Meclis, Faraday Kafesi ile korunuyor

TBMM yerleşkesine geçen ay düşen ve bir çınar ağacının zarar görmesine neden olan yıldırım, güvenlik önlemlerini gündeme getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na Meclis’te yıldırım düşmelerine karşı alınan önlemleri sordu. Önergesinde Meclis’e düşen yıldırımı hatırlatan Tanal, “Söz konusu olaydan sonra paratoner sisteminin etkinliği, masaya yatırılmış mıdır?” diye sordu. Önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis’i yıldırımlardan korumaya yönelik yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“TBMM yerleşkesinde bulunan ana bina ve halkla ilişkiler binasında, yıldırım düşmesine karşı, binaları korumak amacıyla Faraday kafesi sistemi (Her bir Faraday kafesinde yaklaşık elli adet Franklin çubuğu, bakır iletkenler ve kafes bağlantı ekipmanları bulunmaktadır) tesis edilerek gerekli tedbirler alınmıştır. Polis kontrol binasına da tesis edilmiştir. Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi binasına da Faraday kafesi sistemi tesis edilecektir.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi