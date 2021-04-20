Meclis, Faraday Kafesi ile korunuyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na Meclis’te yıldırım düşmelerine karşı alınan önlemleri sordu. Önergesinde Meclis’e düşen yıldırımı hatırlatan Tanal, “Söz konusu olaydan sonra paratoner sisteminin etkinliği, masaya yatırılmış mıdır?” diye sordu. Önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis’i yıldırımlardan korumaya yönelik yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“TBMM yerleşkesinde bulunan ana bina ve halkla ilişkiler binasında, yıldırım düşmesine karşı, binaları korumak amacıyla Faraday kafesi sistemi (Her bir Faraday kafesinde yaklaşık elli adet Franklin çubuğu, bakır iletkenler ve kafes bağlantı ekipmanları bulunmaktadır) tesis edilerek gerekli tedbirler alınmıştır. Polis kontrol binasına da tesis edilmiştir. Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi binasına da Faraday kafesi sistemi tesis edilecektir.”

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