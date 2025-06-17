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Meclis Divanı Ata’nın huzurunda

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#TBMM#Anıtkabir
Meclis Divanı Ata’nın huzurunda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 28’inci Yasama Dönemi’nin 2’nci devresi için seçilen yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Celal Adan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye geldi. Çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakan Kurtulmuş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “İçinde bulunduğumuz dönem, siyaset kurumunun her zamankinden daha fazla müzakereyi, kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelemesi gereken bir zamandır. Bu anlayışla terörden arınmış, tam anlamıyla bağımsız, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir Türkiye’yi inşa etmenin çabası içindeyiz. Meclis çatısı altında oluşturulacak müşterek iradenin, kalıcı çözümler üretmesini temenni ediyoruz. ‘Sözü güçlü, gücü tesirli’ Türkiye’nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil bir anayasa ile Türkiye’yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir. Bu hedefi, partiler üstü bir sorumlulukla ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirme irademiz bakidir.” 

 

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Anıtkabir

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