Meclis çocuklarla şenlendi

Haberin Devamı

TBMM Yerleşkesinde Çocuk Bahçesi açılırken, ülke genelinden çocuklar da Genel Kurul’da Çocuk Meclisi’nde bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bütün insanlığa ışıl ışıl yayılan bu parıltınızla örnek olacaksınız” dedi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırılar sonucu yaşanan acı ve burukluk Meclis’teki programlara da yansıdı. Okul saldırıları nedeniyle yaralılara şifa ve zamansız kayıplar için başsağlığı dileklerini ileten Kurtulmuş, 46 yıl önce aynı sıralarda çocuk olarak Meclis’e katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Başkanlık Divanı üyesi ibrahim Yurdunuseven’i de başarı örneği olarak çocuklara tanıttı. Kurtulmuş “Bundan sonra Türkiye’yi yönetecek olan sizlersiniz” dedi.

ÇOCUKLARDAN MESAJLAR

Çocuk Meclisi Başkanı seçilen İnci Yıldız Şentürk, Başkanlık Divanı’nda koltuğu Kurtulmuş’tan devralarak Meclis’i yönetti. Şentürk, okullarda yaşanan saldırılardan derinden etkilendiklerini belirtti.





Haberin Devamı

Kompozisyon yarışmasında derece alan Hüma Nur Esenyel de akranları adına kürsüden mesajlarını paylaştı. Esenyel, “23 Nisan umudun, bağımsızlığın ve geleceğe duyulan inancın adıdır. Bugün burada emeğin ve alın terinin şehri Zonguldak’tan gelen öğrenci olarak konuşuyorum. Maden ocaklarında çalışan işçilerin karanlıkta yaktığı umut ışığı gibi bizler de geleceği aydınlatmak için çalışıyoruz” dedi.

YILIN TEMASI UZAY VE HAVACILIK

TBMM Ön Bahçe’de açılan Çocuk Bahçesi’nde bu yılın teması Uzay ve Havacılık olarak belirlendi. TÜBİTAK, TUSAŞ ve ASELSAN gibi kurumların yanı sıra üniversiteler, bakanlıklar ve araştırma kurumlarından çok sayıda proje bahçede çocukların ilgisine sunuldu. Çocukların stantlardan bilgi alıp deneyimde bulundukları etkinlik, 24 Nisan akşamına kadar sürecek.