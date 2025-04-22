Meclis çocuklarla şenlendi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da dün Tören Salonu’nda TRT 47’nci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 29 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul etti. Kurtulmuş, kabulde çocuklara hediyeler verdi. Çocuklar da Kurtulmuş’a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti. Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis’e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla TBMM Yerleşkesi’nin ön bahçesinde de “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” projesi başlatıldı. Etkinlikler 25 Nisan akşamına kadar devam edecek. Yapay zekâ temalı atölyelerden bilim şenliğine, film gösterimlerinden konser ve sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik Meclis’te çocuklarla buluşacak. Yedi bölgeden yüzlerce çocuğun imza attığı yedi şarkı da bugün Meclis Bahçesi’nde seslendirilecek. TBMM Konferans Salonu’nda dün ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde öğrencilerin katılımıyla Çocuk Forumu düzenlendi.