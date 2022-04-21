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Meclis çocuklarla şenlendi

#TBMM#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Çocuk
Meclis çocuklarla şenlendi

TBMM dün çocuk sesleriyle şenlendi. Egemenlik Haftası için Meclis siluetini oluşturan Şeref Kapısı’nın önündeki bahçe alanı çocuk bahçesine dönüştürüldü.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında “Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi” alanının açılışını yaptı. Meclis’e gelen çocuklar hafta boyunca eğlenceli zaman geçirebilecek. Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK’ın katkılarıyla hazırlanan 30 stantta iklim, geri dönüşüm, çevre bilinci, afet yönetimi, yapay zeka gibi konularda oyunlar ve etkinlikler yapılıyor. Bilim şenliği cuma gününe kadar, oyun alanı etkinlikleri de pazar gününe kadar sürecek. Alanda, ebru, boyama, takı, deney, tarım, gökbilimi konularında kitap, dergi ve deney temalı stantlar da yer alıyor. 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası’nın final karşılaşmaları da dün yapıldı. “Mahallede Maç Var” adıyla düzenlenen futbol turnuvasında ise 188 kız, bin 381 erkek takımı olmak üzere 17 bin 259 sporcu yarıştı. Şampiyonluk maçı Cuma günü TBMM Spor Tesislerinde saat 14.00’te yapılacak. Kız ve erkek takımlarına şampiyonluk kupaları Meclis Başkanı Şentop tarafından verilecek.

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Meclis çocuklarla şenlendi

        

 

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#TBMM#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#Çocuk

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