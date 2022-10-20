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Meclis Cezaevi Komisyonu’nun ‘görüş’ raporu: Yakınlarıyla el ele oturabilsinler

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#Silivri Cezaevi#Cezaevi#AK Parti
Meclis Cezaevi Komisyonu’nun ‘görüş’ raporu: Yakınlarıyla el ele oturabilsinler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Meclis Cezaevleri İnceleme Komisyonu, adı ‘Marmara’ olan Silivri Cezaevi için eski adıyla son raporunu düzenledi. Komisyon, açık görüş alanındaki ‘fiziki temasa izin vermeyecek büyüklükteki masaları’ insan haklarına aykırı bularak, mahkûmların çocuklarına sarılmalarına, ellerini tutmasına izin verilmesini istedi.

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığındaki İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, binlerce mahkûmun barındığı cezaevinde, “Silivri” adıyla son kez inceleme yaptı. Alt komisyonda bugün görüşülecek raporda, açık görüş alanında sosyal mesafede aşırıya kaçan masalara dikkat çekildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

SARILIP, ÖPEBİLSİN

“Fiziksel temasın mümkün olmadığına dair şikâyetler dile getirilmiştir. Çocuklarla temasta bulunulmasına izin verilmediği bazı hükümlüler tarafından dile getirilmiştir. Açık görüşte COVID-19 salgını tedbirleri saklı kalmak kaydıyla- hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin maddi temasta bulunabilmelerine imkân sağlanmalıdır. Aksi uygulama mevzuat hükümlerine aykırı olarak görüş yaptırılmasına neden olacaktır.”

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AİLE İLİŞKİSİ ZAYIFLAMASIN

Komisyon, ‘nakil taleplerinin karşılanmaması nedeniyle aile görüşü yapılamamasının’ da şikâyetler arasında olduğunu tespit etti: “Aile hayatının devamlılığının sağlanması için özellikle uzun sürelerden beri aile ziyareti gerçekleştirememiş hükümlülerin nakillerinin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.”

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#Silivri Cezaevi#Cezaevi#AK Parti

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