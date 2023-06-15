Meclis Başkanlık Divanı, ilk toplantısını gerçekleştirdi

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TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. TBMM Divan Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ve katip üyeleri yer aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Başkanlık Divanı'nın, önemli bir yasama döneminde görev yapacağını söyledi. Kurtulmuş, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılındayız. Bu yüzyılda, Türkiye büyük mesafeler kaydetti. Ama önümüzde hep birlikte gerçekleştirmek durumunda olduğumuz yeni hedeflerimiz, ülkülerimiz, varmak istediğimiz noktalar var. Bunu gerçekleştirmek de milletin seçtiği Meclis olarak en büyük sorumluluk, TBMM'nin üzerindedir. Bu süreçte hepimizin elimizden gelen bütün gücü kullanarak, milletin bize verdiği yasama ve denetleme görevini en iyi şekilde yaparak, güçlü Türkiye hedefine katkı sunacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.

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Demokratik olgunluk içerisinde bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bu dönemde parlamentoda çok sayıda parti bulunuyor. Bazı partilerin grupları varken genel başkanları bulunmuyor. Bazı partilerin genel başkanları parlamentoda iken grupları bulunmuyor. Bu kadar partinin olmasını, demokrasi adına bir kazanç olarak görüyorum. Başkanlık Divanı olarak bu demokratik olgunluğun gerçekleşmesi için katkı sunduğumuz sürece TBMM halkın kendisinden beklediği görevi yerine getirecektir. Başkanlık Divanı'nın, fikirleri farklı olsa da amaç ve anlayış birliği içerisinde hareket ettiği dönemlerde TBMM, kaliteli ve sorunsuz bir yasama fonksiyonu yerine getirmiş olur" ifadelerini kullandı. (DHA)