Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edildi

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Komisyonda, milletvekilleri söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin ardından Kurtulmuş milletvekillerinin 2027 yılı bütçe teklifinin geneline ilişkin sorularını yanıtladı. Milletvekilleri danışmanları ve Meclis personellerinin hakları hakkındaki sorulara ilişkin Kurtulmuş, "Hiç kimse, bir diğer partinin pozisyonunu kollamaksızın burada samimi olarak iktidar ve muhalefet birlikte bir adım atarsa bizim Meclis Başkanlığı olarak sizlere önerebileceğiniz taslak bu şekildedir. Bunlar geliştirilebilir üzerindeki konuşulabilir. Eğer parti grupları olarak müşterek bir karar alacaksanız ben yarın sabah çalışmaların başlatılması için adım atılmasını isterim. Böyle bir çalışmanın yapıldığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

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"MECLİS BAŞKANINA GELEN SORU ÖNERGELERİNİN RET EDİLME ORANI İSE YÜZDE 0.82’YE DÜŞMÜŞTÜR"

Milletvekillerinden, "Soru önergelerine cevap verilmemesine" ilişkin eleştiriler hakkında Kurtulmuş, "Benim Meclis Başkanı olarak yürütmedeki herhangi bir arkadaşımızın yerine geçerek cevap yazma imkanım yok. Ama şunu yapıyorum. Meclis adına soru önergelerinin vaktinde cevaplandırılması hakkında göreve geldiğimden bu yana 6 kez bütün bakanlıklara bu sorunların vaktinde cevaplandırılması için yazımızı yazdım. Meclis başkanına gelen soru önergelerinin ret edilme oranı ise yüzde 0.82’ye düşmüştür. Yani hemen hemen gelen yüz tane soru önergesinden bir tanesi bile asla bize takılmadan bakanlıklara gönderiliyor" cevabını verdi.



"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR ŞEKİLDE SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPAN LİDERLERİNİN NE SÖYLEDİĞİNİN BİZİM İÇİN HİÇBİR KIYMETİ YOKTUR"

Terörsüz Türkiye ve komisyon raporu hakkında gelen eleştirilere yönelik Kurtulmuş, "Partilerimizin de itirazlarını saygıyla karşılıyoruz. Hatta onların itirazlarının da Türk demokrasisine büyük bir katkı sunduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum meseleyi. Rapor bir kapını aralanmasıydı. Bu yasanın kabul edilmesi, Türkiye'deki parlamento tarihinde görülmüş en büyük ittifak kabul edilmiş olması ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Buradan söylüyorum. Kim basit siyasal hesaplarla bu imkanı heba ederse millete karşı ve bütün bölge halklarına karşı sorumlu olur. İlk bölümde ifade ettik. Bu süreç Irak ve Suriye'yi de etkileyecek ve inşallah çok güçlü bir şekilde bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkacağız. Tabii bu süreçte farklı fikirleri olanlar olacak. Terör örgütünün şu anda da bir şekilde sözcülüğünü yapan liderlerinin ne söylediğinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim için kıymetli olan, değerli olan bu süreci başından itibaren dikkatle yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerdir. Siyasi partilerin ortaya koymuş olduğu görüşlerdir. Ve siyasi partilerin ittifakla oluşturduğu yol haritasıdır. Bu yol haritasında da zaman zaman halkımızda da şöyle tepkiler oluyor. Efendim ya silah bırakmazlarsa? Böyle bir durum yok. Bu yasaya her kelimesi üzerinde titizlikle çalışılarak bir yasa ortaya konuldu. Oyunbozanlık yapan kurdu oyunun altında kalır" ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş’un konuşmasını ardından TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay’ın bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri oylanarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

