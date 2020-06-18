Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman? TBMM Başkanlık seçimi için tarih belli oldu mu?

TBMM Başkanlığı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılıyor. Başkanlar, ilk dönem iki, ikinci dönem üç yıl süreyle görev üstleniyor. TBMM’de belirlenen seçim takvimi, 2-12 Temmuz arasında işleyecek.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Meclis Başkanlığı seçimi gündeme gelmeye başladı. Meclis’te belirlenen seçim takvimine göre TBMM Başkanı adayları, birinci dönem için seçilen başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.

TBMM Başkanlığı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılıyor. Başkanlar, ilk dönem iki, ikinci dönem üç yıl süreyle görev üstleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başkan adaylığı nedeniyle TBMM Başkanlığı’nı bırakan Binali Yıldırım’ın kalan süresi başkan seçilen Mustafa Şentop tarafından tamamlandı. Şimdi ikinci dönem için belirlenen takvime göre en geç 12 Temmuz’da yeni TBMM Başkanı seçilmiş olacak.

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye başkan seçilecek. Ancak genellikle Meclis Başkanlığı seçimleri son tura kalmadan sonuçlanıyor.