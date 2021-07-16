Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA
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Meclis Başkanı'ndan Hürriyet muhabirine 15 Temmuz ödülü
MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, dün TBMM Şeref Holü’nde ‘5’inci Yılında Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi’nin açılışına katıldı. Kısa film gösteriminin ardından başlayan etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TBMM’de görev yapan gazetecilere Meclis Başkanı Şentop tarafından ödül takdim edildi.
Hürriyet gazetesi fotomuhabiri Rıza Özel de ödülünü Başkan Şentop’tan aldı. Ödüllerin takdiminin ardından Şentop, 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.