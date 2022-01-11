Meclis Başkanı’ndan HDP’li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Şentop, ziyarette gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Meclis’te Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu’nda çok dosya var. Bunun başlı başına üzüntü sebebi olduğunu söylemek isterim. Bu dosyalar arasında bazı vahim iddialar içeren dosyalar da var. Bilhassa anayasal düzene karşı suçlar bakımından ve ağır suçlar içeren dosyaların, dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerektiği kanaatindeyim, gerekir diye düşünüyorum.

2019’DA HAZIRLANMIŞ

Bu basında çıkan fotoğraflar bağlamında da gördüğüm 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir belge bu. Arkadaşlara hızlıca bir tarama yaptırmıştım. Bu belgenin içinde bulunduğu bir dosya var mı bunu inceliyorlar. Bu konuyla ilgili muhtemelen yürütülen bir soruşturma kapsamındaki bir belge olmalı. Meclis’e ya gelmiştir ya gelecektir. Şu ana kadar yapılan taramada bu belgenin bulunduğu bir dosya yok, ama örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen arkadaşımız hakkında bir suçlama var. Türkiye teröre karşı yıllarca çok ağır bedeller ödeyerek bir mücadele yürütüyor. TBMM çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına kesin ve kati bir sınır koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde hukukun, Anayasa’nın, içtüzüğün gereği yapılmalıdır.” ◊

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Muhabirlere ziyaret

TBMM Başkanı Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti.

SÖZLENMİŞTİK

HDP’den, PKK’lı terörist ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel’in açıklaması paylaşıldı:



“Volkan Bora ile üniversite yıllarımda tanıştım. Kendisi ile duygusal yakınlık sonucunda, aileler arasında sözlendik. Volkan gazetecilik yaparken, 2009 sonlarında maruz kaldığı soruşturma ve davalar neticesinde yurtdışına gitti. 2014’e kadar görüşemedik. 2013-2015 yılları arasında başlatılan çözüm ve barış sürecinin olumlu havası içerisinde Volkan Bora’ya ulaşmaya çalıştım. Bahsi geçen bölgeye gittiğimde iki kadın tarafından karşılandım. Güvenlik nedeniyle kendi kıyafetlerinden giymem gerektiği söylendi. Burada olduğunu öğrendim ve görüştük. Basına servis edilen fotoğraflar bu görüşmeye aittir. 2014 yılı içerisinde kamu alanında görev yapmaktaydım ve hiçbir siyasi partiye üyeliğim yoktu. 2018’deki milletvekili adaylığına kadar da olmadı."

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HDP’Lİ VEKİLE JET FEZLEKE



PKK’lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Adıyaman’da 2017’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP’li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.