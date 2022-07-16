Meclis Başkanı: Türkiye’yi etkisiz hale getirme tertibi

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Meclis’te dün 15 Temmuz Paneli’nin ardından, TBMM Şeref Holü’nde “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma programı düzenlendi. Anma programına TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve çok sayıda bakan ile milletvekili katıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sergi açılışı ve anma programında özetle şunları söyledi:

“Dünyanın hiçbir yerinde darbeciler doğrudan halkla çatışmak istemezler. Çünkü darbe meşruiyet zemini olmayan bir harekettir. 15 Temmuz’da darbeciler doğrudan halkı hedef alarak hareket ediyorlar. Meclisimize üç bomba atılmıştır. Bu saldırılar, bu darbe teşebbüsüyle ilgili ‘hain’ kelimesinin ne kadar yerine oturan bir kelime olduğunu göstermektedir. Milletimizin tarihinde asırlarca unutulmaması gereken 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini, o gece yaşananları teferruatıyla biliyoruz. Bazı güçler için Türkiye’nin ekonomik, siyasî ve kültürel düzeyde etkili ve iddialı bir aktör olarak öne çıkması tehdit olarak görülmektedir. Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız emin olsunlar ki, Türkiye, güvenliğini, mevcudiyetini ve istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir.

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Şurası açıktır ki, 15 Temmuz darbe girişiminin gerekçeleri arasında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarında ısrarcı olması da yer almaktadır. Mavi Vatan konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan etmekte fayda görüyorum. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi, sadece gayrimillî bir çetenin iktidar arayışı olmayıp, Türkiye’nin bölgesinde etkisizleştirilmesine yönelik bir tertiptir.”