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Meclis Başkanı Şentop'tan Pakistan'a başsağlığı mesajı

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#Mustafa Şentoğ#TBMM#Pakistan
Meclis Başkanı Şentoptan Pakistana başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 17:08

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da camiye yönelik düzenlenen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını teessürle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükumetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Terör dünyanın dört bir yanında masum insanların canlarını, yuvaları, mabedleri, yeryüzünde huzur ve barışı hedef almaya devam ediyor. Tek bir insanın güvenliği tüm dünyanın güvenliği hakikatiyle, teröre karşı tarafsız, samimi, kararlı ve ortak mücadele çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi.

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#Mustafa Şentoğ#TBMM#Pakistan

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