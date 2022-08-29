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Meclis Başkanı Şentop'tan Pakistan için 'geçmiş olsun' telefonu

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#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop
Meclis Başkanı Şentoptan Pakistan için geçmiş olsun telefonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 16:33

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Eşref ve Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, telefon görüşmelerinde, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle üzüntülerini ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şentop, "İyi günlerimizde olduğu gibi derdimizde ve kederimizde de birlikteyiz" dedi.

Telefon görüşmelerinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.

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#Ankara#TBMM#Mustafa Şentop

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