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TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, Ã‡anakkale Zaferi'nin 108'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Ã‡anakkale Zaferimizin 108'inciÂ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k destanÄ±n aziz kahramanlarÄ±nÄ± rahmetle, tazimle yad ediyoruz.Â Gelibolu, ArÄ±burnu, SeddÃ¼lbahir, ConkbayÄ±rÄ±, Anafartalar. Ve denizden karaya nice cephede, bir nesil hiÃ§ tereddÃ¼t etmeden ÅŸehadete koÅŸarken, bÃ¼tÃ¼n hakikatiyle tarihimizin en eÅŸsiz ve ÅŸanlÄ± mÃ¼cadelelerini vermiÅŸlerdir. Ä°stiklal mÃ¼cadelemizin BaÅŸkomutanÄ± Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve Ã‡anakkale destanÄ±mÄ±zdan KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±mÄ±za, bÃ¼yÃ¼k zaferlerimizin bÃ¼yÃ¼k komutanlarÄ±nÄ±, Seyit OnbaÅŸÄ±â€™dan MÃ¼cahide Hatice HanÄ±mâ€™a esareti reddeden, istiklalimiz iÃ§in canlarÄ±nÄ± veren yÃ¼zbinlerce vatan evladÄ±nÄ± hÃ¼rmetle anÄ±yoruz. Aziz Milletimiz, tarihimizde olduÄŸu gibi egemenliÄŸine ve iradesine mÃ¼dahale etmek isteyenlere asla mÃ¼saade etmeyecek, hiÃ§ bir baskÄ± ve zorbalÄ±ÄŸa asla boyun eÄŸmeyecek, birlik ve beraberliÄŸimizi daha da gÃ¼Ã§lendirerek, Cumhuriyetin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±ndan mÃ¼reffeh geleceÄŸimize el ele yÃ¼rÃ¼meye devam edecektir.Ã‡anakkaleâ€™de bugÃ¼n yalnÄ±zca bedenen bulunmuyor, her bir karÄ±ÅŸÄ± ÅŸehadetle ÅŸerefli topraÄŸÄ±na hÃ¼rmetle, tarihimizi idrak yolunda adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atÄ±yoruz.Â EcdadÄ±mÄ±zÄ± yalnÄ±zca anÄ±tlarla anmÄ±yor, bilgiyle hatÄ±rlamayÄ± ve mÃ¼cadele ruhunu anlamayÄ± vazifemiz biliyoruz.Â Tarihimizi ve medeniyetimizi anlamak Ã¼zere okuyan, merak eden ve Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hayata yeni kapÄ±lar aÃ§an genÃ§lerimize teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bu bilge yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±z dÃ¼nyaya emsal olsun. 108 yÄ±l Ã¶nce Ã‡anakkaleâ€™deki gencecik kahramanlarÄ±n yÃ¼reÄŸinde vatan sevgisiyle yanan ateÅŸin kÄ±vÄ±lcÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¶zlerinizde gÃ¶rÃ¼yoruz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zor zamanlarda, ÅŸehirlerimizi ve geleceÄŸimizi inÅŸa ederken, umudumuz sizlerle gÃ¼Ã§lÃ¼ ve yarÄ±nlarÄ±mÄ±z sizlerle emin olarak hiÃ§ durmadan yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz. YÄ±lmadÄ±k, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z."