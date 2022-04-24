Meclis Başkanı Şentop'tan 1915 teklifine tepki

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Törende yaptığı konuşmada; HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımının tanınması” yönünde verdiği kanun teklifi hatırlatan Şentop; Paylan'ın teklifine tepki gösterdi.

Şentop şunları söyledi;

Değişiklik teklifini iade etmek için hukuki gerekçelerimiz de mevcut zaten. Böyle bir iddianın dile getirilmesinin milletimizi derin şekilde üzeceğini ifade ediyor bu karar. Teklif cuma günü akşam saatlerinde verilmiş.

Şu anda hukuken verilmiş bir teklif yoktur. Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyle metnin içeriği ile ilgili hukukçuların çalışmalarıyla ortaya çıkabilir. Milletimize hakaret eden her türlü hareketin karşısında oluruz, buna geçit vermeyiz. Böyle bir davranışın iyi niyetli davranış olmadığını, provokasyon olduğunu ifade etmek isterim.