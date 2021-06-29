Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop: Somut Ã¶neriler iÃ§eren metinler ortaya Ã§Ä±kmalÄ±

Tokat GaziosmanpaÅŸa Ãœniversitesi'nce salgÄ±n nedeniyle ilki Ã§evrim iÃ§i yapÄ±lan '2'nci UluslararasÄ± UygulamalÄ± Ä°statistik Kongresi', Prof. Dr. Orhan DÃ¼zgÃ¼neÅŸ anÄ±sÄ±na 15 Temmuz Åžehitler Kongre Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Kongreye TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, AKÂ Parti'li Tokat milletvekilleri Ã–zlem Zengin, Yusuf BeyazÄ±t, Mustafa Arslan ve il protokolÃ¼ katÄ±ldÄ±. Kongre sonrasÄ± TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, Tokat ValiliÄŸi ve Tokat Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop, 4'Ã¼ncÃ¼ yargÄ± paketindeki durumun sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Meclis'ten komisyondan geÃ§ti 4'Ã¼ncÃ¼ yargÄ± paketi fakat sanÄ±yorum bu hafta Makine Kimya EndÃ¼strisi ile olan dÃ¼zenlemeÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BugÃ¼nden itibaren inÅŸallah belki perÅŸembe, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine baÅŸlanÄ±r" dedi.



'BEKLENTÄ°M, HERKESÄ°N Ã–NERÄ°SÄ°NÄ° ORTAYA KOYMASI'



Sivil anayasa tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili de aÃ§Ä±klamada bulunanÂ Åžentop, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â



"TÃ¼rkiye uzun zamandÄ±r bir anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸÄ±yor. AdÄ±Â konulmamÄ±ÅŸ bir anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ±. Bunu niÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum? BazÄ± siyasetÃ§iler, siyasi partiler bir hÃ¼kÃ¼met deÄŸiÅŸikliÄŸi sistemi Ã¶neriyorlar. Parlamenter sistem, gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ, iyileÅŸtirilmiÅŸ parlamenter sistem Ã¶nerisi var; bazÄ± siyasi partilerin. Bu nedir? Bu ancak bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼mkÃ¼n olabilecek bir ÅŸeydir. Partilerin bir araya gelmesi, anlaÅŸmasÄ±, kanun Ã§Ä±karmasÄ± ile olabilecek bir ÅŸey deÄŸil. Bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ne gerektiriyor?Â HÃ¼kÃ¼met sistemi anayasada belirlenmiÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla parlamenter sistem, baÅŸkanlÄ±k sistemi tartÄ±ÅŸmasÄ± varsa anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n Ã¶nerisi ile gelin o zaman yeni bir anayasa yapalÄ±m, demek. AnayasayÄ± kÄ±smen tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za gelin o zaman yeni bir anayasa olarak darbe anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip, yerine sivil vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n oylarÄ± ile belirlenen, parlamentonun yapacaÄŸÄ± bir anayasa olsun, demiÅŸtim. Bunun da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var fakat benim beklentim daha doÄŸrusu ilkeler bazÄ±nda deÄŸil de madde madde herkesin somut Ã¶nerisini ortaya koymasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hatÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z, 2011 seÃ§imlerinden sonra da yeni anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ± vardÄ±. 2011 sonlarÄ±nda bir uzlaÅŸma komisyonu kurulmuÅŸtu. Ben de o komisyonda AK Parti'yi temsilen gÃ¶rev yapanlardan birisiydim. 2,5 yÄ±la yakÄ±n bir zaman Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Orada siyasi partilerin somut Ã¶nerileri ortaya Ã§Ä±ktÄ±."Â







'SOYUT Ã–NERÄ°LERÄ° KONUÅžUYORUZ'



'GÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parlamenter sistem' denildiÄŸinde herkesin kendisine gÃ¶re bir ÅŸey anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Meclis BaÅŸkanÄ± Åžentop, "Hatta bir kÄ±smÄ±, ben soruyorum zaman zaman ne anlÄ±yorsunuzÂ diye, parlamentonun daha gÃ¼Ã§lendirildiÄŸi gibi bir sistem anlÄ±yorlar. Åžimdi Ã¶yle deÄŸil, tam tersine, gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parlamenter sistem literatÃ¼rde var.Â Ä°yileÅŸtirilmiÅŸ parlamenter sistem, yÃ¼rÃ¼tmenin gÃ¼Ã§lendirildiÄŸi bir sistemdir, parlamentonun deÄŸil. NasÄ±l gÃ¼Ã§lendiriliyor?Â HÃ¼kÃ¼met kuruluÅŸu kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Saf Ã§oÄŸunlukla deÄŸil alelade Ã§oÄŸunlukla hÃ¼kÃ¼met kuruluyor. DÃ¼ÅŸmesi zorlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor, oy sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±lÄ±yor.Â Onun dÄ±ÅŸÄ±nda, bir hÃ¼kÃ¼met alternatifi bulduÄŸunuzda ancak hÃ¼kÃ¼meti dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yorsunuz. Bunlar hep gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ parlamenter sisteminin Ã¶zellikleri. Parlamentonun deÄŸil yÃ¼rÃ¼tmenin, hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼Ã§lendirildiÄŸi parlamenter sistem ama bÃ¶yle isimler Ã¼zerinden konuÅŸtuÄŸunuzda herkes kendine gÃ¶re iÃ§ini doldurabiliyor. Ã–yle deÄŸil. TÃ¼rkiye artÄ±k ilkesel bazda tartÄ±ÅŸmalar dÃ¶nemini kapatmalÄ± anayasa tartÄ±ÅŸmasÄ±nda. Onun yerine somut, herkesin madde madde nasÄ±l bir anayasa Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konumu ne olacak, baÅŸbakan, hÃ¼kÃ¼met nasÄ±l kurulacak, kanunlar nasÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek, KHK var mÄ±, yok mu; tÃ¼m bunlarÄ± iÃ§eren, birtakÄ±m temennilerden ibaret deÄŸil somut Ã¶neriler iÃ§eren metinlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. Bunun Ã¼zerine siyasi partiler Ã¶nerilerini ortaya koyduÄŸunda bunlar uzlaÅŸtÄ±rÄ±labilir mi, uzlaÅŸtÄ±rÄ±lamaz mÄ±; ona bakmak lazÄ±m. Ã–nerileri gÃ¶rmek lazÄ±m. HenÃ¼z Ã¶yle Ã¶neriler yok. Ã‡ok afaki, ilke dÃ¼zeyinde soyut Ã¶nerilerle konuÅŸuyoruz" diye konuÅŸtu.Â

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