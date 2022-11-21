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Meclis Başkanı Şentop: Kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracak

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#TBMM#Ankara#Terör
Meclis Başkanı Şentop: Kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 17:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli ve havanlı saldırıya ilişkin, "Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracaktır" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Karkamış'ta masum çocuklarımızı, sivillerimizi ve bir okulumuzu hedef alan hain terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere şehadete yükselen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracaktır. Yüce milletimiz desteği, yüreği ve duasıyla Mehmetçiğimizin yanındadır" dedi.

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#TBMM#Ankara#Terör

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