Meclis Başkanı Şentop: Kadına şiddet toplumsal mesele

AYM KARARINI BEKLEMEYİZ

Şentop, programın sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının henüz Meclis’e ulaşmadığını açıkladı. Meclis Başkanı, “Anayasa’da, ‘Kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliği düşer’ diyor. Anayasa’ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok” dedi. Şentop Türkiye’de kadınların durumu ile ilgili de şunları söyledi: “Emekçi olmayan kadın yoktur. Kadına karşı şiddet, sadece kadınların bir meselesi, sorunu değildir. Toplumsal bir meseledir. Bu konuda toplumsal bilinçlenme önemli.”

KADIN VEKİLLERLE TBMM’DE KAHVALTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart dolayısıyla TBMM’deki kadın milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. TBMM Tören Salonu’ndaki kahvaltı programına çok sayıda kadın milletvekilinin yanı sıra parlamentoda görev yapan kadın muhabirler de katıldı. Kadın vekillerin ve muhabirlerin masalarına kırmızı karanfiller bırakıldı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)