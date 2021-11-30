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Meclis Başkanı Şentop: Filistin Devleti'ni her zaman destekliyoruz

#Mustafa Şentop#TBMM#Filistin
Meclis Başkanı Şentop: Filistin Devletini her zaman destekliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Filistin davasında bizim tezimiz bellidir. Biz özgür ve bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni her zaman destekliyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da otelde düzenlenen 'Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4'üncü Konferansı'na katıldı. Şentop, Müslümanlar açısından Kudüs'ün, İslam'ın ilk kıblesi olduğunu belirterek, "Kudüs ile ilgili geçenlerde kaybettiğimiz Sezai Karakoç şöyle diyor; 'Ve Kudüs şehri gökte yapılan, yere indirilen şehir'. Daha önce birçok olayda olduğu gibi son olarak İsrail'in başkentini Kudüs'e taşımaları dolayısıyla çok yoğun ve etkili bir tepki gösterdik. Türkiye her zaman ve bundan sonra da böyle olacak. Kudüs'ün tarihi, dini, siyasi ve hukuki statüsünün değiştirilmesine karşı olacaktır. Filistin davasında bizim tezimiz bellidir. Biz özgür ve bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni her zaman destekliyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Şentop: Filistin Devletini her zaman destekliyoruz



Şentop, Kudüs davasını bütün insanlığın meselesi olarak gördüklerini kaydederek, "Tarihi boyutuyla baktığınızda Kudüs şehri üç büyük semavi dinini merkezi olmuştur. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için mukaddes bir şehir. Yahudiler 4 bin yıldan fazla zaman Kudüs'e dönmek için mücadele ettiler. Orta Doğu'nun barışı dünya barışının da teminatıdır. Dünyanın barışı Orta Doğu'daki barışa, oradaki barış da bu insafsız ve zalim projeye ve Kudüs meselesine dayanaktadır. Biz bu bakımdan Kudüs davası meselesini bütün insanlık meselesi olarak görüyoruz. Kudüs meselesi davası 20'nci yüzyılda anahtar kelimedir diğeri de Filistin kelimesidir" diye konuştu.

'KUDÜS MESELESİ ŞARKI, TÜRKÜ SÖZÜ DEĞİLDİR'

Meclis Başkanı Şentop, Afganistan'da Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla farklı ülkelerin müdahalede bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Benzer bir şey Irak için gerçekleşti. Başka birçok ülkeyle ilgili BM ülkelerinin aldığı kararlar var. İsrail ile alınmış binlerce genel kurul kararları var, bunlar hiçbir zaman tanımadı ve uygulanmadı. İslam ülkelerinden parlamenter arkadaşlarımızın bir meselesi var. Bu mesele ile bağlantılı birçok mesele var. Kudüs'ü de Filistin'i de dünya gündemine taşıyamadığımız gibi bu gelişmeleri takip etmekten geri kalıyoruz. Kudüs ne zaman Müslümanların elinden çıkmıştır? 2'nci Dünya Savaşı sonrasında. Kudüs ile ilgili yapacağımız bütün çalışmalarda dünya düzeni geniş perspektifi alarak hareket etmelidir. 2 milyara yaklaşan Müslüman var dünyada ve Kudüs meselesi bir şarkı, türkü sözü değildir."

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#Mustafa Şentop#TBMM#Filistin

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