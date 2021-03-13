Şentop'tan Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararına tepki

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AP'nin Türkiye kararına tepki gösterdi. Şentop, "AP'nin son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz. Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur" dedi.



'TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ'



Şentop, AP'yi Türkiye'nin yanında olmaya davet ederek, "Türkiye, terörizmle mücadeleye devam ederken, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdürecektir. Esasen, AP'nin PKK/YPG’nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesi esef vericidir. AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye’nin yanında olmaya ve Suriye’deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

1/3 Avrupa Parlamentosu’nun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz.



Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 13, 2021

2/3 Türkiye, terörizmle mücadeleye devam ederken, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdürecektir.



Esasen, AP'nin pkk/ypg’nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesi esef vericidir. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 13, 202

3/3 AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa’nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye’nin yanında olmaya ve Suriye’deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 13, 2021

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