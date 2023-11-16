Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya yer aldı. Yarım saat süren toplantının ardından Özdağ, Kurtulmuş'un iadeiziyarette bulunduğunu belirterek, "Meclis'in işleyişiyle ilgili konuşmalarımız oldu. Aynı zamanda bizim taleplerimiz oldu. Saadet-Gelecek Grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak da not aldılar. Aynı zamanda memleketimizin meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke, daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olması noktasında siyasi konuşmalarımız oldu. Bir nezaket ziyaretiydi" dedi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, 'Anayasa çalışmaları hakkında görüşme oldu mu?' sorusuna, "Bu konularla ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içinde bunların konuşulmasının doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak aktardık" diyerek yanıt verdi. Kurtulmuş bugün ayrıca CHP ve AK Parti gruplarını ziyaret edecek.