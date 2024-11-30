Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Bahçeli’nin çağrısı milli bir mesele

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“Özellikle ABD’nin Irak’ı işgaliyle bölge ülkeleri paramparça hale geldi. Lübnan, Suriye, Irak, Libya, Sudan’ın durumu ortada. Dolayısıyla ya emperyalizmin daha fazla bölme parçalama siyasetinin nesnesi haline geleceğiz yani bizim de sıramızın gelmesini bekleyeceğiz. Ya da Türk milleti olarak kardeşlik birlik beraberlik ruhu içinde bu emperyalist planı alt üst edeceğiz. Bunun en temel hususiyetlerden birisi de ülkemizde var olan farklılıkları bir zenginlik olarak telakki etmek. Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin diğer bütün etnik mezhebi unsurların birbirlerine karşı bir düşmanlığı yok.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz bir Türkiye mi, terörle mücadeleyi kanıksamış bir Türkiye mi? Hiç şüphesiz terörsüz bir Türkiye. Bunun için üzerine düşen sorumluluğu herkes yerine getirmeli. Siyaset alanının da temiz hale getirmek lazım. Bir eli sandıkta bir eli silahta siyaset olmaz. Terörsüz Türkiye’nin oluşturulması bir Türkiye meselesidir, milli bir meseledir. Hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. Bunu Sayın Bahçeli söylemiş olabilir, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürece sahip çıkmış olabilir, ama bunun bütün herkes tarafından benimsenmesi gerekir. Siyasi partilerin böylesine olumlu, iyi niyetle başlamış bir sürece katkıda bulunması herhalde takdire değerdir.”