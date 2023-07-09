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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan ve KKTC'ye gidecek

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#TBMM#KKTC#Azerbaycan
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan ve KKTCye gidecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 14:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

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Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; beraberindeki heyet ile TBMM Başkanı Kurtulmuş, 11 Temmuz'da KKTC'nin başkenti Lefkoşa'yı, 12 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret edecek. Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret edecek olan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek. Kurtulmuş, KKTC Boğaz Şehitliği ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni de ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Bakü'de de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Fahri Hiyabanı Mezarlığı'nda Azerbaycan merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakacak, ardından da Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. Kurtulmuş ve TBMM heyeti, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliği'ni ziyaret edecek. (DHA)

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#TBMM#KKTC#Azerbaycan

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