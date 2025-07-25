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Meclis Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu için partilerden isim istedi

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Ankara
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu için partilerden isim istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 15:21

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak milletvekillerinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi. 

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Ankara

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