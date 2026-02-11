Meclis Başkanı Kurtulmuş: Komisyonun görevi bitiyor

Haberin Devamı

Kurtulmuş, ortak basın toplantısının ardından da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş şunları söyledi: “Milli Dayanışma Komisyonu’nda çok titiz bir çalışmayı sürdürüyoruz. Sonuçta ilk raporlara baktığınızda partilerin arasında çok kolay uzlaşılacak bir zemin görünmüyor ama bu toplantılarla uzlaşılacak konular tespit edildi ve aşağı yukarı ana çerçeve ortaya çıkarılmış oldu. Fevkalade verimli, disiplinli bir çalışma ile nihai noktaya doğru gelindi. Bu beş arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere bir taslak metini olgunlaştırarak gönderdik. Önümüzdeki günlerde burada tekrar 50 milletvekili arkadaşlarımız bir araya getirerek müzakere yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu TBMM Başkanlığı’na takdim ederiz.

Haberin Devamı

UMUT HAKKI TARTIŞILIYOR

Komisyonda hazırlık süreci içerisinde tartışılan konuların ne olduğunu rapor tam nihai şekliyle ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşmak en doğrusudur. Dolayısıyla içerikle ilgili ağzımdan bir kelime dahi alamazsınız. Komisyonun görevi bu raporu hazırlamak, çalışmalarını tamamlamak, TBMM’ye sunmaktır. Bu komisyon kendisi yasa yapıcı bir komisyon değildir. Bu komisyon ne yasa hazırlıyor ne de anayasa hazırlıyor. Komisyonun vazifesi bellidir. İlk toplantıda kabul ettiğimiz komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipler çerçevesinde de komisyon şimdiye kadar büyük bir olgunlukla, büyük bir fedakârlıklar vazifesini yerine getirmiştir. Çok az bir zaman kaldı, bunu oyladıktan sonra da komisyonun görevi sona erecektir.

SİYASETTE KÜFÜR TARTIŞMASI: ÜSLUB-U BEYAN AYNİYLE LİSAN

“Siyaset, aslında söylenen sözün içeriğiyle ilgili olduğu kadar kullanılan üslupla da alakalı bir meseledir. Bunun için herkese tavsiyem, herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes bu çerçevede insani temel gereklere uyarak, insan olmanın bize öğrettiği nezaket kuralları içerisinde, nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf etsin. Çünkü siyasetçi evet, toplumdan ayrı değil ama siyasetçiye toplumun her kesimi bakıyor. Burada konuşulan her bir sözün toplumu derinden etkilediğini de biliyoruz. Eskilerin güzel bir lafı var: ‘Üslub-u beyan, ayniyle lisan.”