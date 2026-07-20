Meclis Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

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Terörsüz Türkiye kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran detayları şu sözlerle aktardı;

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapacak.

Zaten DEM Parti İmralı heyetinin görüşmelerinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da süreç kapsamında Meclis'te lider kuru yapacaktı. Ancak CHP'den bir randevu talebinde bulunmamıştı Numan Kurtulmuş şu ana kadar.

Biz de Özgür Özel ile bir görüşme olur olmaz mı bunu merak ediyorduk. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'yla randevu alındı. Kılıçdaroğlu ile olacak görüşme yarın saat 16'da gerçekleşecek. Meclis'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir odası bulunmadığı için Meclis'teki Mermerli Salon'da bu görüşmenin yapılacağı öğrenildi.

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Aynı zamanda Terörsüz Türkiye kapsamında sıra bilindiği üzere yasal adımda. Meclis kapanmadan yasanın geçmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı heyeti hafta içinde AK Parti yönetimiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti ve görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı. Bu temaslardan sonra yeni haftada sürece dair adımların atılması bekleniyor. Özellikle Numan Kurtulmuş'un yarın yapacağı ziyaretler oldukça önemli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'teki makamında görüşecek Numan Kurtulmuş. Ardından DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek. Sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

'Özgür Özel ile bir randevu talebi alındı mı' sorusuna ise kaynaklar şu an için böyle bir taleplerinin olmadığını ifade ettiler. Yani Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş'un görüşmesi şimdilik beklenmiyor.

Kurtulmuş çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek. Hedef düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek ve yeni gelişme olarak da Numan Kurtulmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşecek olması oldukça önemli. Kılıçdaroğlu ve Nurman Kurtulmuş ilk kez Terörsüz Türkiye kapsamında görüşme yapacak."