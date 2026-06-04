×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#İsveç#Andreas Norlen
Meclis Başkanı Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 17:49

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Stokholm'de, İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, “Parlamentolarımız arasındaki ilişkilere ivme kazandırılması ve iş birliğinin artırılmasının önemini karşılıklı vurguladığımız görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldık. Dost ve müttefik İsveç ile ikili ilişkilerimizin her alanda daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız görüşmelerimiz vesilesiyle, kıymetli mevkidaşıma şahsıma ve heyetimize gösterdikleri nazik misafirperverlik için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#İsveç#Andreas Norlen

BAKMADAN GEÇME!