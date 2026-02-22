Meclis Başkanı Kurtulmuş: Hayati eşik aşıldı terör bitebilir

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’daki Filizi Köşk’te medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar programında bir araya geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunu değerlendiren Kurtulmuş, özetle şu mesajları verdi:

◊ RAPOR BİR ÇERÇEVE: Bu rapor tabii ki her şey değil; bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Bu çerçevenin içerisinde gerekli adımlar iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlılıkla sürdürülmesi lazım. Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlar da Türkiye’nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken, bu sorunun tamamıyla Türkiye’nin gündeminden kaldırılması mümkündür ve bu adımların atılması gerekir. Bunları temenni olarak konuştuk ama nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği net bir yol haritası şeklinde henüz ortaya konulmadı.

Haberin Devamı

◊ TAVSİYE NİTELİĞİNDE: Bu komisyonun çalışması, özellikle 6 ve 7. bölümde ortaya konulan teklifler tamamıyla tavsiye niteliğindedir. Bundan sonra buna imza atmış olan siyasi partiler bir araya gelerek, özellikle yasal düzenlemeler konusunda neler yapılabileceğini oturup müzakere edecek, konuşacak ve sonuçta yine ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir. Türkiye için önemli bir hayati eşikti. Bu eşiği aştık. Bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var.

◊ TAKVİM BEKLENTİSİ: (Yasal düzenleme yaz tatilinden önce çıkar mı?) Ben, o kadar geçmeden hemen ramazan sonrasında bu yasal düzenlemelerin gündeme gelmesinin şart olduğu kanaatindeyim.

◊ AF ALGISI ÇIKMASIN: Buradaki esas olan şey, bu hazırlanacak yasanın geçici ve özel bir yasa olması. ‘Ben silahlarımı bıraktım’ diyen bir örgüt var; ilan ediyor. Şimdi biz devlet olarak ‘Hayır, silahlarını bırakma’ diyemeyiz. Bu bütün örgütlere, başka örgütlere de şamil bir uygulama olmasın. ‘Burada, siz örgütün adamlarını affediyorsunuz’ algısı ortaya çıkmasın. Örgütün elemanı da geliyor, ben pişmanım demeyeceğine göre -yani örgüt mantığına aykırı- onunla ilgili de bir yasal işlemin yapılması, örgüt üyelerinin tescil edilmesi ve ondan sonra zaten TCK’da bulunan ilgili düzenleme, mesela koşullu salıverilme şartları dahil olmak üzere, onlar düzenlenir ve serbest bırakılabilir. Ama yine bir mahkeme kaydı ve bir adli kaydın altına alınmak şartıyla.

Haberin Devamı

◊ GİZLİ ANAYASA GÜNDEMİ YOK: (Terörsüz bölgeye giden yolda yerli, milli ve yeni bir anayasayla gerekmez mi?) Gerekir. Ümit ederim ki Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemini alır ve mesafe kateder. Her partinin anayasa hazırlığı olması başka bir şey, anayasayla ilgili gizli bir gündem olması başka bir şey. Benim bildiğim anayasayla ilgili gizli gündem yok.”

BAKAN GÜLER’DEN ‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ AÇIKLAMASI: EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıldönümü dolayısıyla katıldığı programda, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinde büyük başarıları elde edildiğini ifade ederek şöyle dedi: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yurtiçinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini teminat altına almak için büyük bir fedakârlıkla görev yapmaktadır. Nitekim icra edilen operasyonlar neticesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Çok şükür terör örgütü artık silah bırakma noktasına getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan devlet iradesi ile ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmek içindir.”

Haberin Devamı

DEM PARTİ’Lİ BAKIRHAN: ÖNEMLİ MERHALE GEÇİLİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisi tarafından Siirt’te düzenlenen halk toplantısına katıldı. Bakırhan, buradaki konuşmasında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin özetle, “Raporda demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Ancak o başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, demokratik bir akılla yorumlanır ve uygun adımlar atılırsa Türkiye nefes alır, demokrasi kazanır. Çok önemli bir merhaleyi geçmiş oluruz. Bize soruyorlar, ‘DEM Parti nerededir?’ diye. DEM Parti, olumlu atılacak her adımın yanındadır. DEM Parti demokrasinin yanındadır. Bu sürecin yanındadır ve desteklemektedir. Eğer bu süreç bir samimiyet testiyse Kürtler bunu fazlasıyla yerine getirdi. Bir an önce kayyumlar gitmeli, halkın seçtiği temsilciler görevlerine dönmelidir. Ayrımcı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.