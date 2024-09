Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP grup başkanvekilleri Başarır ve Emir'i kabul etti

Haberin Devamı

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında, görüşmede, CHP'nin 10 Eylül'de TBMM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmasını ele aldıklarını aktardı.

Nezaket içinde bir görüşme olduğunu anlatan Başarır, şunları kaydetti:

"Öncelikle Can Atalay'la ilgili taleplerimizi ilettik. İçtüzük 7'inci maddeye göre, takdir hakkı vermeyecek şekilde, 120 milletvekili imza vermişse Meclis'in olağanüstü toplanması gerektiğini kendilerine belirttik. Ayrıca bir önceki olağanüstü toplantı talebimizde buradakinin farklarını anlattık. Çünkü aynı zamanda biz yüksek mahkemeler arasında yaşanan bu krizin çözümüyle ilgili bir araştırma önergesi de verdik. Bunların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini kendilerine ilettik. Can Atalay konusunun TBMM'nin itibarını ciddi anlamda zedelediğini, Meclis'in bunu hak etmediğini, bugün aramızda olması gereken bir milletvekilinin maalesef ki cezaevinde olduğunu, bugünün Türkiye'sinde, hukuk sistemimizde, Anayasamızda asla tartışılmaması gereken bir konu olduğunu söyledik. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının Meclis'te okunması, haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledik."

"SALI GÜNÜ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI"

Başarır, Meclis'in 400 milletvekilinin iradesiyle Anayasayı değiştirebileceğinin altını çizerek, "Ortada anayasal bir kriz var. Bir milletvekilinin tutuklu olması kabul edilemez. O sebeple Meclis'in Türkiye'deki tüm sorunları çözebilecek kapasiteye, anayasal duruşa sahip olduğunu belirttik. Değerlendireceğini söyledi. Biz umutluyuz. Bu konuda bir kriz daha yaşamak istemiyoruz. Salı günü Meclis olağanüstü toplanmalı. Bu konu konuşulmalı." diye konuştu.

Görüşmede yeni dönem Meclis çalışmalarının da gündeme geldiğini belirten Başarır, "Kavga, şiddet, kötü söz bunlarla ilgili ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Olumlu, verimli bir görüşme oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Numan Kurtulmuş, umarım İçtüzük 7'de açıkça bizlere verilmiş bu hakkı uygulayacaktır. Şimdi kararını bekliyoruz." dedi.

Kurtulmuş'un olağanüstü toplantıya ilişkin kesin bir ifade kullanmadığını kaydeden Başarır, Kurtulmuş'un "olumsuz bir tablo çizmediğini" de vurguladı.