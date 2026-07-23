Meclis Başkanı Kurtulmuş: Çerçeve yasa geçici olacak

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den oluşan AK Parti heyetiyle görüştü. Grubu olan altı partinin yöneticileriyle de teklifi değerlendirmiş olan Kurtulmuş, yeni parti çalışmasını yürüten CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile yeni grup oluşturduğunda ayrıca görüşeceğini vurguladı.

SİLAH BIRAKMA TEYİT EDİLECEK

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı, şunları söyledi: “Münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tayin edecektir. Yani örgütün silahları bıraktığına dair teyit ve tespit mekanizması bu yasanın içinde olacaktır. Bu yasa asla bir genel af veya şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak Türkiye’ye gelmelerini sağlamak veya bir şekilde silahlarını bırakmaları için bu yasanın yol açıcı olarak çıkması gerektiği kanaatindeyiz.

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DENETLEME MEKANİZMASI OLACAK

Çok kapsamlı, detaylı olmayacak. Kısa bir metin olacak. Zaten komisyon raporumuzda bu gözetleme-denetlenme mekanizması tanımlandı ve devletin güvenlik birimlerinin yapacağı gözlemlerin belirli aralıklarla TBMM’ye sunulması zaten komisyonun teklifinde de vardı. Partileri temsil eden arkadaşlarımız bunu bir şekilde olgunlaştırırlar.

DEVLET AKLI MİLLET VİCDANI

Burada aslolan niyet ve istikamettir. Türkiye, artık büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürüme kararlılığını, bu çalışmalarla birlikte artık bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için tehlike oluşturmayacağı ortamı hep beraber oluşturacağız. Tabii ki partiler arasında farklı tercihler olacaktır, bu kaçınılmazdır. Burada önemli olan niyetin ve istikametin korunmasıdır. Bundan sonra çıkabilecek meseleleri de devlet aklıyla ve millet vicdanıyla çözebileceğimizi ortaya koymamız lazım. Herkesin kendi zihninde bu sürece ilişkin ciddi bir müktesebat var. Yürünecek istikamet belli, niyetlerimiz açık, sarih ve temizdir. İnşallah bundan sonra Türkiye’de silahın sesleri, bombaların sesleri değil, sadece barışın, esenliğin, kardeşliğin, huzurun türküleri söylenecektir.

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HAFTAYA MECLİS’TEN ÇIKABİLİR

Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğimizi ümit ediyorum. Olgunlaşır olgunlaşmaz Meclis Başkanlığı’na gelir. Gerekirse diğer partilerden koordinatörlerle beraber son bir toplantı yapılabilir. Yetişirse gelecek hafta Meclis bunu görüşerek bitirir.

İYİ PARTİ: İTİRAZ ETTİK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin açıklamasında “Kendisine sorulması gereken bütün soruları yönelttim” dedi ve şunları söyledi: “Uygun olmayan zeminlerde önemli kararlar alınıyor. Ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir. Sayın Meclis Başkanı’nın ifadelerini temenni boyutuyla ele alacağımızı söyleyebilirim. O düşüncelerini söyledi, biz karşı duruşlarımızı ifade ettik. En başından beri komisyon sürecinden itibaren neye karşı isek bugün de bunların devam ettiğini söyledik. Kaygılarımızı ifade ettik. Bir aciliyet olduğunu gözledim ama herhangi bir takvim verilmedi.”

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AK PARTİ: YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ

Teklif hazırlığıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, şunları söyledi: “Ülkemiz bir prangadan daha kurtulmak üzeredir. Türkiye’de herkesin birinci sınıf eşit vatandaş olarak hayatını sürdürdüğü demokratik, sosyolojik, politik tüm adımları da nasıl şimdiye kadar attıysak bundan sonra da atmaya kararlıyız. Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle hiçbir ayrım yapmadan kardeşliğimizi güçlendirmekten başka yolumuz yoktur. Terörsüz Türkiye projesi işte budur. Türkiye’nin demokrasini daha da güçlendirecek adımları yine toplumsal ve siyasal mutabakatla atmaya devam edeceğiz.”

DEM VE CHPNE DEDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli: Biz herkesin hassasiyetini anlıyoruz. Bu ortak dünyayı ancak birlikte var edebiliriz.

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CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir: Biz samimiyetle, açıklıkla elimizi taşın altına koyarak kamuoyunu tatmin edecek, 86 milyonun vicdanını kanatmayacak ama Türkiye’de eşzamanlı olarak hem demokratikleşme ile ilgili hem yaşadığımız ağır adaletsizliklerle ilgili ve tabii ki toplumsal barış ve terörün kalıcı olarak bitirilmesiyle ilgili bir çerçeve yasa görürsek elbette ki buna katkı vermeye de hazırız.