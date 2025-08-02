Meclis başkanı çağrı yaptı… Komisyonda ilk gündem yöntem ve ilkeler

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Süreç komisyonu, ilk toplantısını haftaya salı günü saat 11.00’de Meclis Tören Salonu’nda yapacak. Kurtulmuş’un üyelere gönderdiği davetiyeye göre, TBMM Başkanı’nın açılış konuşmasının ardından partilerin temsilcileri değerlendirmelerini yapacak. Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Komisyonun adı, çalışma alanı, karar alma yöntemleri ve süresinin toplantıda belirlenmesi bekleniyor. Toplantıdaki eğilime göre ilke ve yöntemlerin bir protokol ile karar altına alınabileceği belirtildi.

11 PARTİ 3 BAŞKAN

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, “Pazartesi Genel İdare Kurulu’nda karar vereceğiz” ifadesine karşın Kurtulmuş’un davetinde DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da yer aldı. Böylece grubu olan 5 parti ve temsilci gönderen HÜDA-PAR, YRP, TİP, EMEP, DSP ve DP ile katılımcı parti sayısı 11’e çıktı. Koordinatör grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra DSP (Önder Aksakal) ve HÜDA-PAR (Zekeriya Yapıcıoğlu) Genel Başkan, Yeni Yol da (Bülent Kaya) Grup Başkanı düzeyinde temsil ediliyor.

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TOPLUMA UYUM HAZIRLIĞI

İlke ve yöntemin ardından komisyonda silah bırakan PKK’lılara yönelik mevzuat düzenlemeleri görüşülecek. Komisyonun, “Eve Dönüş Yasası” veya “Silah Bırakma Yasası” olarak adlandırılacak kapsamlı bir yasanın ön hazırlığını yapması planlanıyor. Komisyon bir taslakta uzlaşırsa bu, grupların ortak önerisi olarak yasa teklifi halinde Meclis Başkanlığı’na sunulacak. O aşamaya gelinirse bu teklif, Adalet veya Anayasa gibi ihtisas komisyonlarından başlayarak görüşme takvimine alınacak. Meclis komisyonu, yasamanın görev alanına girmeyen konularda kamu kurumları ve bakanlıklardan beklenen adımları da listeleyecek. TBMM İçtüzüğüne ve Anayasa’ya dayanmayan süreç komisyonunun tüm kararları “tavsiye” niteliğinde olacak. Tüm bu kararlarla 10 bine yakın PKK militanı veya destekçisinin topluma uyumu amaçlanıyor.

NİTELİKLİ OY: 29

48 üyenin 42’si gruplardan, 6’sı partilerden geldi. Kurtulmuş’un açıkladığı gibi, kritik konularda “beşte üç” nitelikli çoğunluk şartı aranırsa 29 oyla karar alınacak. Heyette AK Parti (21), MHP (4), DEM Parti’nin (4) toplam oyları bu şartı karşılıyor. MHP veya DEM Parti’nin katılmadığı konularda CHP (10) destek olursa AK Parti ile birlikte yine nitelikli çoğunluğa ulaşabiliyor. Ancak CHP yönetimi, üye tam sayısının İYİ Parti düşülmeden 51 sandalye üzerinden hesaplanmasını savunuyor. Bu durumda nitelikli çoğunluk 31 oya yükseliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayrıca “üçte iki” şartını da ifade etmişti. CHP yönetimi bunu da toplantıda gündeme getirecek. Bu durumda nitelikli karar şartı en az 32 oy oluyor.

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AÇIK MI KAPALI MI

Komisyonun ilk toplantısı basına açık yapılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sonraki görüşmelerin basına kapalı yürütülmesini önermişti. Salı günü bununla ilgili de karar alınacak. CHP Lideri Özel, AK Partili Güler’in sözlerine karşı, “Bu komisyonun nasıl çalışacağına bu komisyonun üyeleri yapacağı ilk toplantıda karar verecek” demişti.

KURTULMUŞ’TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Meclis Başkanı Kurtulmuş dün, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulacak komisyona üye vermeleri ve destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya’yı telefonla arayarak teşekkür etti.