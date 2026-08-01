Meclis Başkanı Başkanı Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' yasa teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek. Terörsüz Türkiye hedefi; yeni, güçlü, büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir." dedi.

“GENEL AF OLMAYACAK”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Numan Kurtulmuş, “Yasal düzenleme genel af olmayacak” demişti.

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“TÜRKİYE BİR DAHA TERÖR BELASIYLA UĞRAŞMAYACAK”

Kurtulmuş, “Artık karşımızdaki hedef 'Terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan; nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.” sözlerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af olmayacak Haberi görüntüle