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Meclis bahçesinde Sakık-Aksakal gerilimi

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#Meclis#Sırrı Sakık#Önder Aksakal
Meclis bahçesinde Sakık-Aksakal gerilimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

Meclis’te 23 Nisan özel oturumunun ardından DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın bahçede DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la yaşadığı gerilimde kavganın eşiğinden dönüldü.

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Aksakal, özel oturumdaki konuşmasında, DEM Partili bazı belediyelerde Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’na yönelik davranışlara tepki göstermişti.

Meclis bahçesinde Sakık-Aksakal gerilimi

Özel oturumun ardından bahçede sözlü taciz ve karşılıklı hakaretler olduğu ortaya çıktı. 23 Nisan şenliği için Meclis’e gelen çocukların da yanında gerçekleşen olay bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyaya dün düşen görüntülere göre Sakık, Halkla İlişkiler Binası’na doğru yürüyen Aksakal’a, “Sen halka yalan söylüyorsun, bir partiye iftira atıyorsun” diye tepki gösterdi. Aksakal da “Niye soruşturma açtılar o zaman?” karşılığını verdi. Sakık, “Sen halka yalan söylüyorsun. Git işine terbiyesiz adam” karşılığını verdi. Aksakal ve yanındaki kurmayları yürümeye devam ederken, “Burası bağırma yeri değil. Dayı mısınız?” diye tepki gösterdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda Meclis Koruma Müdürlüğü’nde görevli polisler de zor anlar yaşadı.

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#Meclis#Sırrı Sakık#Önder Aksakal

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