Meclis bahçesinde çocuk cıvıltıları... Siyasete oyun arası

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Meclis’in ön bahçesinde düzenlenen “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği”ne katılan çocuklar keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Programın açılışında çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi Meclis önünde gösteri yaptı. Şenliğe katılan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da miniklerin ilgi odağı olurken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler birbiriyle yarıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı ve Ankara Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda kurumun hazırladığı stantlarda çocuklar bilimsel deneyler, arkeolojik kazı, boyama, 3 boyutlu deneyim atölyelerinde tecrübe kazandı. Halat çekme, yakar top, çuval yarışı gibi oyunlar oynarken, şişme oyun parklarında da saatlerce eğlendiler.