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Meclis bahçesinde çocuk cıvıltıları... Siyasete oyun arası

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#23 Nisan#Meclis#Çocuk
Meclis bahçesinde çocuk cıvıltıları... Siyasete oyun arası
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü kutlamaları, dün Meclis’te düzenlenen etkinliklerle başladı.

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Meclis’in ön bahçesinde düzenlenen “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği”ne katılan çocuklar keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

Meclis bahçesinde çocuk cıvıltıları... Siyasete oyun arası

Programın açılışında çocuklardan oluşan halk oyunu ekibi Meclis önünde gösteri yaptı. Şenliğe katılan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı da miniklerin ilgi odağı olurken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler birbiriyle yarıştı.

Meclis bahçesinde çocuk cıvıltıları... Siyasete oyun arası

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı ve Ankara Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda kurumun hazırladığı stantlarda çocuklar bilimsel deneyler, arkeolojik kazı, boyama, 3 boyutlu deneyim atölyelerinde tecrübe kazandı. Halat çekme, yakar top, çuval yarışı gibi oyunlar oynarken, şişme oyun parklarında da saatlerce eğlendiler.

 

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#23 Nisan#Meclis#Çocuk

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